В центре Киева введут сплошную зону парковки

С середины января 2009 года будет введена в строй сплошная зона парковки транспортных средств в центральной части Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

По ее словам, это нововведение вводится согласно Распоряжению Киевской городской государственной администрации от 11 августа 2008 года №1141 «Об утверждении схемы мест для платной парковки транспортных средств в центральной части г. Киева». Им предусмотрена возможность создания сплошной зоны парковки в пределах существующей первой зоны (пл. Европейская, ул. Трехсвятительская, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, пл. Льва Толстого, ул. Большая Васильковская, ул. Саксаганского, ул. Эспланадная, ул. Бассейная, ул. Шелковичная, ул. Грушевского, пл. Европейская).

Целью этого проекта является увеличение общего количества одновременно припаркованных транспортных средств. Ожидается, что количество машиномест для парковки в первой зоне увеличится с 800 до 5000.

Сейчас начаты работы по внедрению сплошной зоны парковки: установлены предупредительные знаки за 100 и 50 м и информационные щиты на перекрестках улиц при въезде в 1-ю территориальную парковочную зону, устанавливаются ограничительные столбики, ведутся работы по занижению бордюрного камня.

Согласно проекту, будет разрешена платная парковка транспортных средств на проезжих частях дорог, прилегающих к ним территориях и тротуарах (где остается не менее 2-х метров для движения пешеходов).

Дополнительными мерами, направленными на увеличение мест для автотранспорта, является расширение зоны проезжих частей улиц за счет тротуаров без сноса зеленых насаждений и обустройства заезжих карманов.

Эти нововведения, по словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, будут способствовать уменьшению участков улиц, на которых образуются заторы, и ограничению движения автотранспорта по тротуарам и зеленым зонам за счет установки ограничительных столбиков. Также должна повыситься дисциплина водителей в соблюдении правил дорожного движения.

Реализация этого проекта даст возможность увеличить поступление в бюджеты всех уровней.