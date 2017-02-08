Верховный суд поддержал "Укрзализныцю" - Дубневич

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель парламентского комитета Ярослав Дубневич.

«Верховный суд Украины только поддержал позицию ОАО« Укрзализныця »в ее проблемном вопросе с ГП« Донецкая железная дорога ». «Укрзализныця» не может быть автоматически правопреемником ГП «Донецкая железная дорога» - в том числе, в части обязательств последней. Таким образом, на самом высоком уровне поставлена ​​точка в неправосудных решениях по ПАО «УЗ», - написал парламентарий.

По его словам, «Укрзализныця» наконец получила поддержку в своей позиции без инвентаризации имущества, утверждение передаточных актов и внесения в Единый государственный реестр записи о прекращении ГП «Донецкая железная дорога» правопреемство не может состояться.

«Надеюсь, что сегодняшний пример - демонстрация того, что торжество правосудия в стране существует, - отметил Дубневич.- Наконец, на «Укрзализныце» дельцы прекратят зарабатывать деньги».

Председатель парламентского Комитета выразил надежду, что средства, которые благодаря принятому документу могут быть сохранены на счетах ОАО «Укрзализныця», будут потрачены с пользой для предприятия: позволят существенно обновить подвижной состав и дорожную инфраструктуру, закупить вагоны, отремонтировать железнодорожные пути.

Напомним, что 20 декабря прошлого года Верховная Рада поддержала законопроект № 5428, который предусматривает временное - до завершения АТО - недопущение принудительного взыскания на активы ПАО «Укрзализныця» по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено на неподконтрольных Украины территории АТО (прежде всего - ГП «Донецкая железная дорога»).