Верховный суд поддержал "Укрзализныцю" - Дубневич
Сегодня Верховный суд Украины подтвердил, что ПАО «Укразлизныця» не является правопреемником ГП «Донецкая железная дорога». А, следовательно, не должна отвечать по ее долговым обязательствам.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель парламентского комитета Ярослав Дубневич.
«Верховный суд Украины только поддержал позицию ОАО« Укрзализныця »в ее проблемном вопросе с ГП« Донецкая железная дорога ». «Укрзализныця» не может быть автоматически правопреемником ГП «Донецкая железная дорога» - в том числе, в части обязательств последней. Таким образом, на самом высоком уровне поставлена точка в неправосудных решениях по ПАО «УЗ», - написал парламентарий.
По его словам, «Укрзализныця» наконец получила поддержку в своей позиции без инвентаризации имущества, утверждение передаточных актов и внесения в Единый государственный реестр записи о прекращении ГП «Донецкая железная дорога» правопреемство не может состояться.
«Надеюсь, что сегодняшний пример - демонстрация того, что торжество правосудия в стране существует, - отметил Дубневич.- Наконец, на «Укрзализныце» дельцы прекратят зарабатывать деньги».
Председатель парламентского Комитета выразил надежду, что средства, которые благодаря принятому документу могут быть сохранены на счетах ОАО «Укрзализныця», будут потрачены с пользой для предприятия: позволят существенно обновить подвижной состав и дорожную инфраструктуру, закупить вагоны, отремонтировать железнодорожные пути.
Напомним, что 20 декабря прошлого года Верховная Рада поддержала законопроект № 5428, который предусматривает временное - до завершения АТО - недопущение принудительного взыскания на активы ПАО «Укрзализныця» по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено на неподконтрольных Украины территории АТО (прежде всего - ГП «Донецкая железная дорога»).