АМК собирается решить вопрос стоимости проезда

Антимонопольный комитет Украины планирует 12 января 2009 г. принять решение по делу относительно приведения столичной властью стоимости проезда в городском транспорте к экономически обоснованному уровню.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины, основанием для этого стало официальное ходатайство Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО №001-1244 относительно необходимости перенести срок рассмотрения данного вопроса.

В обращении к Комитету идет речь, в частности, о необходимости КГГА завершить большой объем работы по подготовке документации для всестороннего рассмотрения вопроса.

Учитывая полученные объяснения и то, что просьба касается переноса даты соответствующего заседания на этот счет на непродолжительный период, Комитет удовлетворил ходатайство.

«Однако стоимость проезда в городском транспорте столицы, а именно метро, троллейбусе, трамвае и автобусе должна быть снижена Киевской властью до экономически обоснованного уровня. Эта позиция Антимонопольного комитета остается однозначной и неизменной, и во время нашей встречи городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично дал понять, что осознает это. И если цена исчисления обоснованной величины – две недели, то мы готовы пойти навстречу КГГА, чтобы удовлетворить интересы киевлян максимально возможным снижением тарифов», – отметил и.о. председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 году в 3-4 раза.

11 декабря Антимонопольный комитет Украины принял решение возбудить дело о незаконности повышения тарифов на проезд в киевском электротранспорте против Киевской городской государственной администрации, Киевского метрополитена и "Киевпастранса".

Мэр столицы сказал, что считает данное решение АМК популизмом.

16 декабря Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс» на протяжении 10 дней пересмотреть тарифы на проезд в коммунальном транспорте в сторону снижения.

Как сообщил и.о. председателя АМК, «мы видим в действиях КГГА, «Киевпастранса» и «Киевского метрополитена» признаки нарушения конкурентного законодательства. Мы будем предлагать им пересмотреть уровень тарифов в сторону уменьшения».