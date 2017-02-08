В Авдеевке полностью восстановили мобильную связь

Украинские операторы мобильной связи "Киевстар", "МТС Украина" (бренд Vodafone), lifecell и крупнейший оператор фиксированной связи Украины "Укртелеком" заявили о полном восстановлении мобильной связи в городе Авдеевка (Донецкая область), оказавшейся в эпицентре боевых действий на востоке Украины, сообщили пресс-службы компаний.

"Сеть "Киевстар" в Авдеевке работает в штатном режиме. Когда в городе были сложности с электроэнергией, наши специалисты обеспечивали местным жителям доступ к мобильной связи, запустив три базовых станции, которые работали от дизель-генераторов", - сообщила УНИАН пресс-служба "Киевстара".

В компании "МТС Украина" отметили, что по состоянию на 8 февраля связь оператора работает в штатном режиме, а объем звонков восстановился до обычного уровня. В пресс-службе lifecell также подтвердили информацию о восстановлении мобильной связи.

Кроме того, во время отключения связи операторы "Киевстар" и "МТС Украина" начислили на мобильные счета своим абонентам в Авдеевке соответственно по 100 и 50 гривень для возможности мобильного общения. В свою очередь lifecell начислил своим пользователям по 100 минут для звонков по Украине на сети других операторов и номера фиксированной связи до 6 февраля.

Директор по корпоративным коммуникациям оператора фиксированной связи "Укртелеком" Михаил Шуранов сообщил УНИАН, что фиксированная связь и интернет были восстановлены в полном объеме сразу же после возобновления энергоснабжения 6 февраля.

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"6 февраля связь в полном объеме восстановлена для всех абонентов города (всего порядка 3 тысяч), а также для 1,2 тысячи абонентов, которые пользуются интернетом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о полном восстановлении энергоснабжения Авдеевки (Донецкая область), оказавшейся в эпицентре боевых действий на востоке Украины, несмотря на то, что все необходимые работы велись под постоянными обстрелами со стороны боевиков.

3 февраля украинские операторы мобильной связи lifecell, "Киевстар", "МТС Украина" (бренд Vodafone) и крупнейший оператор фиксированной связи Украины "Укртелеком" заявили о частичном возобновлении мобильной связи в нескольких районах Авдеевки. Связь поддерживалась с помощью мобильных станций, которые работали от дизель-генераторов.