Контейнерный оператор "ГПК-Украина" сменит название на "Контейнерный Терминал Одесса"

Как сообщили агентству в компании, она получит название, соответствующее своему расположению - "Контейнерный Терминал Одесса"

В компании отметили, что, согласно оперативным данным, по итогам 2016, объем перевалки контейнеров на причалах "ГПК Украина" года составил 282,594 тыс. TEU, что на 10,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. Доля "ГПК Украина" в общем объеме перевалки контейнеров портами Украины составляет около 50%.( по данным ГП "АМПУ", суммарный объем перевалки контейнеров портами Украины в 2016 г. cоставил 579,472 тыс. TEU).

Холдинг HHLA AG имеет опыт работы в Одесском порту начиная с 1992 года, а в 2001 году была создана компания "ГПК Украина". С 2010 года осуществляется строительство нового контейнерного терминала совместно с АМПУ - "Карантинный мол", предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU годовой перевалки. Общий объем инвестиций проекта превышает 5 млрд грн. Строительство начато в апреле 2010 г. В сентябре 2014 г. на причалах нового терминала в тестовом режиме были обработаны первые два судна-контейнеровоза.