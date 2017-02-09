В Кабмине нашли еще один источник финансирования строительства дорог

Кабинет министров Украины предлагает направить средства, которые могут высвободиться от реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проводимой Национальным банком Украины и Министерством финансов, на строительство дорог.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе совещания в правительстве с участием главы правительства Владимира Гройсмана, главы НБУ Валерии Гонтаревой и руководства дорожных госхолдингов.

В частности, в ходе заседания глава правительства отметил, что реструктуризация (репрофайлинг) ОВГЗ позволит сэкономить порядка 15 млрд грн, которые можно направить в качестве дополнительного финансирования на дороги. Это, по его мнению, позволит в 2,5 раза увеличить бюджет дорожных работ по сравнению с 2016 годом.

При этом Гройсман подчеркнул, что глава государства - Петр Порошенко - полностью разделяет это предложение, поскольку строительство дорог является одним из ключевых приоритетов.

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«Ориентировочная сумма с учетом ресурса от репрофайлинга составит около 35 млрд грн, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Это ощутимый объем для страны. Главное - логистика».

Он напомнил, что сегодня есть три ключевых источника финансирования всех дорожных работ - госбюджет, средства международных финансовых организаций и внутренние источники.

«Система готова к масштабному строительству дорог, начато возрождение автодорожного хозяйства, подготовлена проектная документация, подготовлены техника и материалы. Вопрос дорог имеет очень важное значение. Соединение торговых коридоров с морскими портами позволит играть существенную роль в перемещении товаров», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обсуждает с Министерством финансов вопрос перепрофилирования облигаций внутреннего государственного займа, находящихся в портфеле НБУ. Их сумма составляет около 383 млрд грн.

Данный процесс направлен на снижение нагрузки на госбюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ в портфеле НБУ, а также будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики и эффективному режиму инфляционного таргетирования.

Репрофайлинг подразумевает обмен существующих бумаг на новые, их доходность будет привязана к уровню инфляции.