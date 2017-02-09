Центральную Администрацию морпортов из Одессы в Киев перенесут до 1 марта

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на встрече с журналистами.

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"Относительно реформы АМПУ до конца февраля будет видение, до 1 марта они вернутся в Киев физически", - сообщил Омелян.

Он также подчеркнул, что административный персонал АМПУ должен быть существенно сокращен.

"Мы исходим из того, что все технические подразделения, которые работают в портах, должны оставаться на месте, а административный аппарат АМПУ должен быть существенно сокращен и перемещен в Киев, работы здесь более чем хватает", - подчеркнул министр.

Кроме того, глава Мининфраструктуры отметил, что в реформе морской отрасли и реорганизации Администрации морпортов новоназначенному и.о. председателя АМПУ Райвису Вецкагансу окажут помощь высококвалифицированные специалисты из Канады, Нидерландов и США.

"Я считаю, что с такой командой можно сделать результат. Когда он (председатель АМПУ - УНИАН) в Одессе, это неэффективно, он просто мотается между Одессой и Киевом", - подчеркнул Омелян.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры инициировало начало комплексной реформы морской отрасли, ключевым аспектом которой является реорганизация АМПУ, смена руководства предприятия, а также создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. В частности, в ходе реформы министерство хочет сократить численность и необоснованно высокие зарплаты административного персонала предприятия, а также перенести центральное управление АМПУ из Одессы в Киева.

В свою очередь, АМПУ заявила о нецелесообразности переезда центрального управления предприятия в Киев, поскольку более 80% основных фондов предприятия расположены в Одесском и близлежащих регионах.

12 января министр инфраструктуры Владимир Омелян представил коллективу АМПУ гражданина Латвии Райвиса Вецкаганса как исполняющего обязанности главы предприятия.