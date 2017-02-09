Мининфраструктуры хочет ввести речной сбор на уровне до $1,5 с тонны

Единый речной сбор с судов, который планирует ввести Министерство инфраструктуры Украины с целью упрощения организации судоходства, должен быть на уровне 1-1,5 доллара за тонну груза.

Читайте такжеЦентральную Администрацию морпортов из Одессы в Киев перенесут до 1 марта

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с журналистами.

«Украине для углубления Днепра, ремонта шлюзов… необходимо привлекать кредиты, а для этого нужно иметь гарантированные поступления. Мы рассчитываем зафиксировать в законе (законопроект "О внутреннем водном транспорте" – УНИАН) факт речного сбора в среднем на уровне 1-1,5 доллара с тонны", - сказал Омелян.

Читайте такжеМининфраструктуры намерено дважды на 30% снизить сборы в морпортах

При этом министр уточнил, что если будет увеличен тоннаж грузопотока, то речной сбор может быть понижен.

Как сообщал УНИАН, подготовленный Министерством инфраструктуры законопроект "О внутреннем водном транспорте" был обнародован на сайте Мининфраструктуры в мае 2015 года. Документ предусматривает создание Администрации внутренних водных путей Украины, которая помимо содержания водных путей будет заниматься содержанием и эффективным использованием стратегических объектов внутреннего водного транспорта. Кроме того, предполагается введение единого целевого речного сбора и упразднение ряда других сборов с целью упрощения организации судоходства по внутренним водным путям страны, а также открытие реки для невоенных судов под иностранным флагом.