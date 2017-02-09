Порошенко пригласил греков строить дороги в Украине

Президент Украины Петр Порошенко пригласил греческие компании принять участие в строительстве дорог в Украине. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

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«Мы обсудили вопросы усиления сотрудничества, в том числе в сфере дорожного строительства при участии греческих компаний», - сказал Порошенко.

В свою очередь глава правительства Греции подчеркнул, что наряду с дорожными работами Греция также заинтересована в сотрудничестве в сферах строительства и туризма.

«Мы также обсудили вопросы сотрудничества в строительной отрасли и туризме», - сказал Ципрас.

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Как сообщал УНИАН, строительство дорог в Украине является одним из приоритетов работы властей в 2017 году. По расчетам правительства, улучшение качества дорог позволит не только расширить транспортные возможности страны, но также усилить наметившийся экономический рост. Бюджет развития дорожного хозяйства в текущем году запланирован на уровне 35 млрд грн.

Ранее глава правительства Греции уже провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Стороны договорились восстановить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, приостановленную в силу разразившегося в Греции экономического кризиса. Работа межправительственной комиссии позволит найти точки роста взаимной торговли и сотрудничества в других сферах, представляющих интерес для обоих государств.

8-9 февраля в Украине с официальным визитом находится глава правительства Греции Алексис Ципрас. Сегодня, 9 февраля, в Киеве также пройдет украинско-греческий деловой форум.