Министр инфраструктуры планирует получить должность главы Фискальной службы - СМИ

19:01, 09 февраля 2017
Транспорт/Связь
756

СМИ отмечают, что при поддержке влиятельных пропрезидентских депутатов Омелян ищет альтернативную должность на высшем уровне, чтобы отыграться за министерские провалы.

Фото УНИАН

Об этом пишет Апостроф со ссылкой на источники в Блоке Петра Порошенко.

СМИ отмечают, что при поддержке влиятельных пропрезидентских депутатов Омелян ищет альтернативную должность на высшем уровне, чтобы отыграться за министерские провалы. При этом, отдать кресло руководителя Омеляну в БПП пока не готовы, несмотря на высокую поддержку, а также конфликт главного налоговика Романа Насирова с министром финансов Александром Данилюком.

Вместе с тем, члены парламентской фракции БПП выразили мнение, что Омеляну не хватает опыта успешной деятельности на высшем уровне. Его карьера проходила на вторых ролях в подразделениях министерств, а значит Омелян - больше исполнитель, чем руководитель. Поэтому в БПП считают, что Омелян не готов к высокой должности, пишет издание.

Читайте такжеМинистр инфраструктуры Омелян не намерен подавать в отставку и будет "держаться до последнего патрона"

Также СМИ обратили внимание, что против министра свидетельствуют проблемы в его собственном ведомстве. "Неспособность построить управленческую систему привела к болезненному аппаратного поражения - потери контроля над "Укрзализныцей". Также Омелян стал героем медийных скандалов, после чего его рейтинг как управленца упал до критической черты", - сообщает издание.

СМИ считают, что в таких условиях Владимир Омелян пытается начать собственную игру. "Отставка с поста министра при таких обстоятельствах должна сделать из него жертву коррупционной системы и помочь поддержать имидж молодого политика-реформатора", - отмечает издание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Омелян#Мининфраструктуры