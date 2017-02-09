Министр инфраструктуры планирует получить должность главы Фискальной службы - СМИ

Об этом пишет Апостроф со ссылкой на источники в Блоке Петра Порошенко.

СМИ отмечают, что при поддержке влиятельных пропрезидентских депутатов Омелян ищет альтернативную должность на высшем уровне, чтобы отыграться за министерские провалы. При этом, отдать кресло руководителя Омеляну в БПП пока не готовы, несмотря на высокую поддержку, а также конфликт главного налоговика Романа Насирова с министром финансов Александром Данилюком.

Вместе с тем, члены парламентской фракции БПП выразили мнение, что Омеляну не хватает опыта успешной деятельности на высшем уровне. Его карьера проходила на вторых ролях в подразделениях министерств, а значит Омелян - больше исполнитель, чем руководитель. Поэтому в БПП считают, что Омелян не готов к высокой должности, пишет издание.

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Также СМИ обратили внимание, что против министра свидетельствуют проблемы в его собственном ведомстве. "Неспособность построить управленческую систему привела к болезненному аппаратного поражения - потери контроля над "Укрзализныцей". Также Омелян стал героем медийных скандалов, после чего его рейтинг как управленца упал до критической черты", - сообщает издание.

СМИ считают, что в таких условиях Владимир Омелян пытается начать собственную игру. "Отставка с поста министра при таких обстоятельствах должна сделать из него жертву коррупционной системы и помочь поддержать имидж молодого политика-реформатора", - отмечает издание.