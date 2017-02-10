Украина готовит запуск новых поездов в Польшу, Венгрию и Словакию

Об этом рассказал председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью "Европейской правде".

"Украина запустила поезд Киев–Перемышль с контролем по ходу движения. Заполнения поезда, кстати, отличное, насколько мне известно. И это только начало: уже пошел процесс запуска маршрутов из Волыни на Хелм (Польша - Ред.), из Мукачево в Будапешт (Венгрия - Ред.), из Ужгорода в Кошице (Словакия - Ред.)", – сказал Соколюк.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян также заявлял, что "Укрзализныця" планирует запустить поезд "Мукачево–Будапешт" в 2017 году.

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2016 года "Укрзализныця" запустила скоростной поезд категории "Интерсити+" по маршруту Киев - Львов - Перемышль (Польша).

Стоимость проезда из Киева до Перемышля в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 гривни, II класса - 406 гривень, из Львова до Перемышля в вагонах I класса - 235 гривень, II класса - 172 гривни.

На этом маршруте задействован электропоезд производства южнокорейской Hyundai Rotem, который курсирует ежедневно и преодолевает расстояние от столицы Украины до Перемышля за 7 часов.