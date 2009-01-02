SAS Group подорожала

Акции SAS Group, владельца крупнейшего авиаперевозчика Скандинавии, рекордно выросли за последние девять недель на фондовой бирже в Стокгольме на новостях о неизбежной продаже немецкой Lufthansa, передает Bloomberg.

SAS подорожала на 14% - это рекордный рост котировок с 29 октября. Акции группы подорожали на 4,3 кроны, или 11% до 42,2 крон по состоянию на 11:01 местного времени. За весь прошлый год стоимость компании на бирже снизилась на 54%, сообщает k2kapital.

Lufthansa считает Скандинавию третьим по приоритетности и важности рынком, сообщила газета Jyllands-Posten со ссылкой на Карстена Бентца (Karsten Bentz), главу немецкого перевозчика Cologne. Сокращения издержек и планируемые отказы от инвестиций в неприбыльные активы сделали SAS более привлекательной для Lufthansa, которая обсуждала это приобретение на недавних советах директоров, сообщает издание без указаний на источник информации.

«Остается нашей позицией, что Lufthansa является наиболее вероятным покупателем SAS», - сообщает в пятничном обзоре для инвесторов датский банк Silkeborg. Аналитики банка верят, что на завершении сделки потребуется от 6 до 12 месяцев и рекомендуют покупать акции SAS.

Представитель SAS Клаус Сонберг отказался от комментариев сообщения. Он повторил заявление, которое компания делала в сентябре, что авиакомпания ищет «структурное решение» в вопросе собственности. SAS является оператором Scandinavian Airlines и испанской Spanair.

Представитель Lufthansa отказался от комментариев.