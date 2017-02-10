Порошенко обещает построить более 2 тысяч километров дорог в этом году

В 2017 году в Украине построят более 2 тысяч километров дорог.

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Об этом президент Петр Порошенко заявил во время открытия нового корпуса центральной районной больницы в городе Галич Ивано-Франковской области.

Глава государства напомнил, что на Прикарпатье поликлиники не строились с 1993 года, а больницы – с 2003 года.

«Галичская центральная больница начала строиться в 1978 году. Каждый президент обещал его достроить, и только сейчас, когда страна находится в очень непростых условиях, когда мы защищаем украинскую землю от российской агрессии, когда мы последнее отдаем на создание наших славных ВСУ, удалось достроить», - отметил президент.

«Посмотрите, мы открываем новую больницу, проехали по новой дороге. Сколько лет не строили дорог? Сколько ждали на Прикарпатье, чтобы, наконец, было восстановлено дорожное хозяйство?», - подчеркнул глава государства.

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Президент напомнил, что был начат эксперимент, когда сверхплановые таможенные поступления в госбюджет направлялись на дорожное строительство. Эта инициатива должна распространяться на всю Украину, добавил он.

«Мы построим более 2 тысяч км дорог только за 2017 год. И продолжим ту тенденцию, которую мы имели в 2016 году», - заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что открытие нового корпуса больницы стало одним из результатов реализации программы децентрализации, и средства на больницу были выделены из Государственного фонда регионального развития и из государственного, и из местного бюджетов. Объединение этих усилий чрезвычайно важно, отметил он.

Президент пообещал, что Галичскую больницу оснастят современным оборудованием.

Он также вручил главному врачу медучреждения Любомиру Журавецкому сертификат на медицинское оборудование для ургентной лаборатории.

Главный врач продемонстрировал главе государства основной корпус, в частности отделение анестезиологии и интенсивной терапии, оперативный блок, акушерско-гинекологическое отделение.