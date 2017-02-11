На КПВВ в районе АТО в очередях скопилось 720 автомобилей
10:48, 11 февраля 2017Транспорт/Связь
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Всего линию разграничения через КПВВ вчера пересекли 18,5 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств.
На КПВВ в районе АТО в очередях скопилось 720 автомобилей / Фото УНИАН
Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе АТО в очередях скопилось 720 транспортных средств.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
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В частности, в КПВВ на въезд и выезд ожидало такое количество транспортных средств: "Майорское" – 70/120; "Марьинка" – 150/150; "Новотроицкое" – 30/30; "Гнутово" – 150/20.
В ГПСУ отмечают, что за минувшие сутки общий пассажиропоток характеризовался некоторым увеличением по сравнению с предыдущим днем.
Всего линию разграничения через КПВВ вчера пересекли 18,5 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств.
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