На КПВВ в районе АТО в очередях скопилось 720 автомобилей

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе АТО в очередях скопилось 720 транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

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В частности, в КПВВ на въезд и выезд ожидало такое количество транспортных средств: "Майорское" – 70/120; "Марьинка" – 150/150; "Новотроицкое" – 30/30; "Гнутово" – 150/20.

В ГПСУ отмечают, что за минувшие сутки общий пассажиропоток характеризовался некоторым увеличением по сравнению с предыдущим днем.

Всего линию разграничения через КПВВ вчера пересекли 18,5 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств.