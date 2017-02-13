Украина подала в ВТО иск против России за введение транзитных ограничений

Украина в рамках своего членства во Всемирной торговой организации подала иск против России за введенные ею с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, Украина направила в ВТО требование о формировании группы экспертов в рамках этого дела.

Как подчеркнули в Минэкономразвития, в результате введенных Россией ограничений украинский экспорт в третьи страны, а именно - Казахстан и Киргизстан - значительно сократился, а порядка 79% поставок в Казахстан и 95% поставок в Киргизстан были в той или иной степени подвержены негативному влиянию из-за транзитных ограничений.

«В прошлом году Минэкономразвития начало процесс урегулирования торгового спора в рамках ВТО. Однако на первом этапе Россия была не готова и не приняла мер по отмене неправомерных решений в сфере транзита, и потому украинская сторона продолжила рассмотрение дела по установленной процедуре», - сообщили в Минэкономразвития.

«В целом потери от экспорта товаров в Казахстан и Киргизстан оцениваются в объеме более 0,4 млрд долл. Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению, а фактически полный запрет транзита из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов Всемирной торговой организации и безусловно должны быть отменены», - подчеркнули в Минэкономразвития.

В министерстве подчеркнули, что позиция Украины является обоснованной и базируется на четких юридических аргументах и бесспорных доказательствах. Кроме того, она обеспечена поддержкой ключевых зарубежных партнеров, включая ЕС и США.

В Минэкономразвития также напомнили, что иск об ограничении транзита стал уже вторым иском Украины в ВТО против Российской Федерации за последнее время. «Сейчас ведется сбор материалов для подготовки следующего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в РФ», - говорится в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию.

В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран - в особенности Казахстана и Кыргызстана.

В сентябре 2016 года Украина направила требование в ВТО о консультациях с Российской Федерацией. В ноябре такие консультации были проведены, однако Россия отказалась отменять ограничения.

По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.