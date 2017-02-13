В Кремле прокомментировали подачу Украиной иска против России в ВТО

В Кремле заявили, что будут защищать свои интересы в связи с подачей Украиной иска против России во Всемирную торговую организацию.

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Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты РФ, которые будут применяться в данном случае, равно как и в других аналогичных ситуациях», - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, какие могут быть последствия для РФ, он сказал: «что эвентуальные рассуждения вряд ли уместны».

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Украина в рамках своего членства во Всемирной торговой организации подала иск против России за введенные ею с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров.

Как подчеркнули в Минэкономразвития Украины, в результате введенных Россией ограничений украинский экспорт в третьи страны, а именно - Казахстан и Киргизстан - значительно сократился, а порядка 79% поставок в Казахстан и 95% поставок в Киргизстан были в той или иной степени подвержены негативному влиянию из-за транзитных ограничений.

«В прошлом году Минэкономразвития начало процесс урегулирования торгового спора в рамках ВТО. Однако на первом этапе Россия была не готова и не приняла мер по отмене неправомерных решений в сфере транзита, и потому украинская сторона продолжила рассмотрение дела по установленной процедуре», - сообщили в Минэкономразвития.