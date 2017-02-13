Одесский порт - единственный в Украине, который сам не занимается перевалкой грузов - начпорта

Об этом заявил начальник Одесского порта Игорь Ткачук в интервью изданию “Правительственный курьер”.

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“Ситуация уникальная не только для нашей страны, но и для всего мира. Одесский порт — единственный в Украине, который не занимается перевалкой грузов. Все находится в аренде. Поэтому перевалкой занимаются исключительно частные стивидорные компании. Но государственное предприятие, которое также является стивидорной компанией, но не занимается именно перевалкой грузов, — это какой-то нонсенс”, - заявил Игорь Ткачук

Именно с таким положением дел, по его словам, он столкнулся после своего назначения руководителем госпредприятия в сентябре 2016-го года. При этом, начальник Одесского порта добавляет, что объем обработки грузов предприятием составляет в Украине “чуть ли не четверть от общего показателя по отрасли”.

“Ситуацию непременно нужно исправлять. Предприятие должно зарабатывать деньги, а не просто сидеть на арендных отношениях”, - утверждает Ткачук.

Однако, даже при таких обстоятельствах, предприятие прибыльное и заработная плата работников превышает 10 000 грн. в месяц. Примерно 90% прибыли нам дает портофлот (различные плавсредства, прежде всего — буксиры, которые обслуживают порт).

“Это примерно 16 млн долларов в год. 8% приходится на арендную плату, остальные — доходы от учебного центра, автобазы, плавмастерской”, - сообщил Игорь Ткачук.

По словам руководителя Одесского порта, за 4 месяца пребывания на посту была существенно изменена организационная структура предприятия. В частности, ввели должность начальника экономической безопасности — чтобы отслеживать тендеры, закупки, договоры аренды нашего имущества.

“Контроль за этими видами деятельности дает возможность увеличить доходность предприятия. Введена программа антикоррупционных мер, программа энергосбережения и развития информационных технологий”, - добавляет Ткачук.

При этом, подчеркивает он, для дальнейшего развития предприятию нужен инвестор. Сейчас есть такие желающие, однако предложенные условия очень не выгодные.