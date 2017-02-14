Украина и Туркменистан обсуждают возобновление прямого авиасообщения

Украина и Туркменистан намерены усилить сотрудничество в совместной реализации инфраструктурных проектов и обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения между Киевом и Ашгабадом.

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Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонного разговора между президентом Порошенко и переизбранным на новый срок президентом Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедовым.

«Собеседники достигли договоренности о проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарного сотрудничеству уже в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе президента. - Президент Туркменистана поблагодарил главу украинского государства за весомый личный вклад в развитие украинско-туркменских отношений».

Как сообщал УНИАН, Украина ведет активный диалог с властями Туркменистана. В частности, в октябре 2015 года состоялся официальный визит президента Порошенко в Туркменистан, в ходе которого стороны выразили взаимную заинтересованность в активизации политического диалога и дальнейшем развитии торгово-экономических и гуманитарных связей между Украиной и Туркменистаном.