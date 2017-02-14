Французский автомобильный гигант PSA Peugeot Citroën думает о покупке Opel

Французский автомобильный гигант PSA Peugeot Citroën обдумывает возможность приобретения немецкой компании Opel.

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Об этом сообщил представитель концерна в Париже, передает «Немецкая волна».

По его словам, у PSA Peugeot Citroën уже имеются совместные проекты c немецким автомобилестроителем. Французский концерн - второй по величине производитель автомобилей в Европе после Volkswagen.

По информации агентства Bloomberg, PSA Peugeot Citroën рассчитывает приобрести европейский бизнес американской компании General Motors. Договоренность об этом может быть достигнута в ближайшие недели, пишет агентство со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом переговоров.

По итогам 2016 года Opel вновь потерпел убытки, хотя после радикальной реорганизации его руководство рассчитывало впервые с 1999 года выйти из минуса. Убытки Opel отрицательно сказываются на балансе головного концерна.

Потери General Motors на европейском рынке в 2016 году составили 257 млн долларов (в пересчете 240 млн евро). По мнению главы Opel Карла-Томаса Ноймана, отрицательный баланс связан с решением по Brexit и падению курса британского фунта.

PSA Peugeot Citroёn — французская автомобилестроительная компания, второй по величине производитель автомобилей в Европе.

В 1974 году компания Peugeot SA приобрела 38,2% акций компании Citroёn, а в 1976 году довела эту долю (к тому времени Citroёn была близка к банкротству) до 89,95%. После этого была создана PSA Group, которая в дальнейшем была переименована в PSA Peugeot Citroёn.