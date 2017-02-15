В Одессе осенью планируют запустить первый в Украине электробус в качестве общественного транспорта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько.

Он пояснил, что ни в одном городе Украины пока нет маршрута общественного транспорта, на котором работал бы электробус.

«Ни в одном городе Украины реально существующего маршрута электробуса сейчас нет, поэтому мы называем его экспериментальным. Мы исходим из того, что имеющаяся инфраструктура города позволяет запустить такой маршрут максимально быстро и эффективно», - заявил Илько.

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По его данным, на изготовление одного электробуса требуется порядка 7 месяцев, еще 2 месяца необходимо на организацию международного тендера. Также требуется время на размещение заказа и пр.

«Поэтому, думаю, к концу лета – к началу осени будет в Одессе электробус», - подчеркнул Илько, добавив, что сейчас специалистами подготовлено соответствующее техническое задание.

Также директор департамента отметил, что функционирование на улицах мегаполиса электробуса – европейская практика, так как указанный транспорт не загрязняет окружающую среду. Кроме того, он экономически выгоден – не требует, в частности, затрат на топливо. Именно электробусы, по его словам, могут в перспективе стать альтернативой маршрутным такси.

Директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман добавил, что использование электробусов позволит значительно сэкономить средства горбюджета. Данный спецавтобус обойдется бюджету города примерно в 12 млн грн, в то время как тяговая подстанция, которую ранее планировали строить в Суворовском районе города – в 1 млн евро. Плюс необходимость прокладки под подстанцию специальных коммуникаций, в том числе, под землей.

«Если говорим об электробусах, то строить подстанцию не нужно», - сказал руководитель предприятия.