Порошенко подписал мораторий на взыскание с "Укрзализныци" долгов донецкого филиала компании

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении моратория на принудительное взыскание средств со счетов публичной акционерной компании "Укрзализныця" за долги ее регионального филиала "Донецкая железная дорога", имущество которого расположено на территории проведения антитеррористической операции на востоке страны.

В частности, за принятие законопроекта №5428 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на территории проведения антитеррористической операции" за основу и в целом 20 декабря проголосовали 266 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя законопроект, глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич отметил, что имущество Донецкой магистрали не включено в уставный капитал "Укрзализныци", но кредиторы не оставляют попыток взыскать с компании более 4 миллиардов гривень долгов Донецкой железной дороги.

"Надеюсь, что на этот раз коллеги поддержат законопроект и ведущий перевозчик страны получит возможность модернизировать подвижной состав и закупить новые вагоны. Ведь 4 миллиарда гривень - это сумма, которой хватило бы на закупку 4 тысяч вагонов", - подчеркнул депутат.

"Пользуясь юридической коллизией, люди, которые представляют российские банки, хотят взыскать с "Укрзализныци" около 4 миллиардов гривень", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало 2016 года кредитный портфель акционерной компании "Укрзализныця", 85% которого номинировано в иностранной валюте, составлял 46,9 миллиарда гривень, что на 11,5% меньше показателя по состоянию на конец года – на 20 декабря 2016 года его размер сократился до 41,5 миллиарда гривень.