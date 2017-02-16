Оператор lifecell потерял более миллиона абонентов, но закончил год с прибылью

Украинский оператор мобильной связи lifecell в 2016 году получил чистую прибыль в размере 928,3 млн грн по сравнению с чистым убытком в размере 4,439 млрд грн в 2015 году.

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Об этом сообщила пресс-служба оператора, сославшись на финансовый отчет материнской компании Turkcell за 2016 год.

Согласно сообщению, в четвертом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года lifecell сократил чистый убыток на 52% - до 62,5 млн грн с 130,2 млн грн.

Также сообщается, что выручка lifecell в 2016 году выросла на 8,1% - до 4,838 млрд грн по сравнению с 4,477 млрд грн в 2015 году. Выручка компании в четвертом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросла на 13,4% - до 1,314 млрд грн.

«Такой рост является следствием растущего потребления высокоскоростного мобильного Интернета в сети lifecell (после внедрения 3G+ связи потребление дата-трафика на одного пользователя увеличилось более чем вдвое), а также развивающегося терминального бизнеса», - прокомментировала пресс-служба.

По данным материнской компании Turkcell, показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора в 2016 году уменьшился на 8,7% - до 1,356 млрд грн. При этом маржа EBITDA упала на 5,7 процентных пунктов - до 28%.

В октябре-декабре 2016 года EBITDA оператора снизилась на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 362,8 млн грн, в то время как маржа EBITDA уменьшилась на 8,7 процентных пункта – до 27,6%.

Также сообщается, что количество абонентов lifecell на конец 2016 года сократилось на 8,1% - до 12,4 млн, в то время как количество активных абонентов, которые сделали хотя бы один звонок в течение последних трех месяцев, уменьшилось на 13,2% - 9,2 млн.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) украинской компании по итогам 2016 года вырос на 14,4% - до 40,6 грн с 35,5 грн в 2015 году. При этом показатель MoU (среднее ежемесячное количество выговариваемых минут) сократился на 6,3% - до 140,5 минут.

«В 2016 году lifecell продолжил стремительное развертывание 3G+ сети, став лидером географического покрытия в Украине по количеству охваченных городов и населенных пунктов сетью 3G+. Вместе с растущим лидерством lifecell в проникновении смартфонов, которое на конец четвертого квартала 2016 достигло 57%, стабильно растет и количество наших 3G+ пользователей, достигшее 3,3 миллиона, - сообщил главный исполнительный директор lifecell Бурак Эрсой. - В 2017 году мы направим свои усилия на дальнейшее динамичное развертывания 3G+ сети, чтобы еще больше людей из всех населенных пунктов и областей страны могли ощутить преимущества высокоскоростного 3G+ мобильного Интернета».

Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи lifecell (ранее «Астелит») в 2015 году сократил чистый убыток на 20,6% - до 4,439 млрд грн с 5,593 млрд грн в 2014 году.

В мае 2015 года «Астелит» запустил связь третьего поколения на основе технологии 3G. Крупнейшими конкурентами этой компании на национальном рынке сотовой связи являются «Киевстар» и «МТС Украина».

2 февраля 2016 года компания «Астелит» сменила свое юридическое название на «лайфселл» по аналогии с новым названием бренда lifecell, который пришел на смену ТМ life:) в январе 2016 года. Оператор провел ребрендинг, чтобы сделать название своей ТМ созвучным с брендом компании Turkcell – крупного международного инвестора, которому принадлежит 100% акций украинского оператора.