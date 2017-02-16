В Харькове частично перекроют движение на площади Свободы

С 8 утра пятницы, 17 февраля, до 12:00 27 февраля в Харькове будет ограничено движение транспорта на площади Свободы. Как сообщает местный портал 057.ua, перекрыта площадь будет на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

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Движение будет организовано по правой стороне площади Свободы, от ул. Сумской до ул. Тринклера. Улица будет перекрыта до 20 февраля.

При этом движение транспорта по ул. Куликовской будет ограничено по 20 февраля из-за ликвидации утечки газа в районе дома №4 по ул. Куликовской, рассказали в пресс-службе горсовета. Транспорт сможет проехать по свободной от выполняемых работ полосе.