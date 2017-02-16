Доступ к интернету повышает ВВП страны: Кубив начал говорить о внедрении связи 5G в Украине

Увеличение количества украинских пользователей широкополосного интернета на 10% добавляет 4-6 млрд евро к ВВП, в связи с чем руководство страны сконцентрируется на расширении доступа населения к современным коммуникациям.

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter со ссылкой на слова министра Степана Кубива.

«Экономический эффект от распространения широкополосного интернета в Украине оценивается в 4-6 млрд евро в год к ВВП на каждые 10% новых потребителей», - сказал он.

По словам Кубива, Украина планирует воспользоваться поддержкой Евросоюза для внедрения нового стандарта связи 5G, обеспечивающего высокоскоростной доступ к интернету.

«Мы заинтересованы во внедрении новейших технологий вместе с ЕС, готовы участвовать в тестировании 5G, подготовке законодательства для этого», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, отрасль информационно-коммуникационных технологий составляет 3,4% ВВП Украины, а IT-отрасль является третьей по размеру экспорта в стране после сельского хозяйства и металлургии.