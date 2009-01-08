Крюковский вагонзавод в 2008 г продал 112 пассажирских вагонов

В 2008 году ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) продал 112 пассажирских вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

"В 2008 году изготовлено и поставлено заказчикам 112 пассажирских вагонов - наибольшее количество за семилетнюю историю украинского пассажирского

вагоностроения", - сказал В.ПРИХОДЬКО.

По его словам, главными заказчиками пассажирских вагонов являются "Укрзализныця" и Республика Беларусь.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2007 году Крюковский вагоностроительный завод произвел 7445 грузовых и 34 пассажирских вагона.

В первом полугодии 2008 года Крюковский вагоностроительный завод произвел 43 пассажирских и 3749 грузовых вагонов.