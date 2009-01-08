Немецкие автопроизводители приспосабливаются к кризису

В условиях кризиса автопромышленность Германии ищет новые ниши. На более экономичные машины делают ставку концерны Daimler и BMW. Их примеру решил последовать даже производитель спортивных машин и внедорожников Porsche, передает Немецкая волна.

Мировой автопром по-прежнему испытывает серьезные проблемы. Объемы продаж новых машин в Японии упали до самого низкого уровня за последние 35 лет. В США - это крупнейший автомобильный рынок планеты - сбыт уменьшился в 2008 году на три миллиона единиц. Так, продажи компании General Motors и Ford в Соединенных Штатах сократились почти на треть. У лидера мирового автопрома - японского концерна Toyota - на американском рынке зафиксирован "минус" в 37 процентов. С серьезными проблемами столкнулась и немецкая автопромышленность.

В минувшем декабре немецкие автоконцерны выпустили на 275 тысяч автомобилей меньше, чем за тот же период 2007 года. По итогам всего 2008 года автомобильные гиганты Германии впервые за последние шесть лет сократили производство на три процента. Число заказов на поставку новых немецких машин за рубеж, по сравнению с 2007 годом, сократилось на 32 процента. На внутреннем рынке спрос также снижается.

В условиях кризиса немецкий автопром ищет новые ниши. Так, концерн Daimler из Штутгарта делает ставку на более экономичные машины. К примеру, на двухместного "малыша" Smart, продажи которого в 2008 году выросли на 47 процентов. Успехом этот автомобиль стал пользоваться даже на рынке США. Ибо шокированные экономическим кризисом американцы меняют сложившиеся привычки и пересаживаются с гигантских внедорожников на недорогие автомобили малого класса.

В декабре минувшего года в США было продано на 1,5 процента больше машин Smart, чем за тот же период 2007 года. В то же время сбыт престижных лимузинов марки Mercedes сократился в Соединенных Штатах на 32 процента.

На экономичные автомашины делает ставку и мюнхенский автоконцерн BMW. Его примеру решил последовать даже производитель спортивных автомобилей и внедорожников Porsche. После шока, испытанного этой компанией из-за ситуации на рынке в США, где сбыт Porsche в 2008 году сократился более чем на 25 процентов, немецкий автоконцерн решил выпускать менее дорогие модели, работающие на дизельных двигателях. А вот снижать цены на авто класса "люкс" руководство Porsche не намерено.

Как заявил глава фирмы Венделин Видекинг (Wendelin Wiedeking), концерн подготовился к тому, что продажи дорогих автомобилей в ближайшее время сократятся.

"В соответствии с логикой индустриального общества, а также общими экономическими тенденциями, мы намерены производить также и более доступные по ценам автомобили, - заявил Видекинг. - Примером могут послужить модели, работающие на гибридном двигателе - например, Cayenne. Но удешевление авто класса "люкс" в наши планы не входит".

Тем временем, немецкий концерн Opel пытается стимулировать продажи своих автомобилей как раз с помощью снижения цен. В начале этого года скидки были предложены покупателям таких моделей, как Astra, Corsa, Zafira и Meriva. Они подешевели на восемь процентов.