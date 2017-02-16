"Укрпочта" хочет доставлять посылки и письма на электромобилях

Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" планирует в 2017-2018 годах закупить 200-250 электромобилей для доставки почты.

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Об этом в ходе презентации стратегии развития "Укрпочты" на ближайшие пять лет сообщил заместитель генерального директора предприятия по операционной деятельности Александр Перцовский.

"В 2017-2018 году около 200-250 электромобилей, которые вы сможете увидеть на курьерской доставке почты", - сказал он.

По словам Перцовского, на первых этапах планируется закупка электромобилей для офисов компании в Киеве, Одессе, Харькове, а также Днепре, после чего планируется обеспечить таким транспортом областные центры.

Также он добавил, что пока компания не определилась с моделями авто, но автомобили будут закуплены через открытые тендеры.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что правительство планирует отменить все налоги на импорт электромобилей.

По данным СМИ, в 2016 году продажи электромобилей составили почти 2,6 тыс. электрокаров или 4% от всех продаж авто в Украине за прошлый год.