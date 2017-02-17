"Укртелеком" Ахметова в 2016 году сократил прибыль почти вдвое

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза - до 244 миллионов гривень, сообщил на пресс-конференции директор "Укртелекома" Юрий Курмаз, представляя данные неаудированной отчетности компании.

"На снижение чистой прибыли значительный эффект оказала переоценка активов "Укртелекома", что привело к необходимости проводить амортизационные отчисления основных фондов компании", - сказал он. В частности, стоимость основных фондов увеличилась на 4,85 миллиарда гривень, что привело к росту амортизационных затрат.

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При этом выручка компании в 2016 году уменьшилась на 2% - до 6,636 миллиарда гривень.

В том числе доходы от предоставления телекоммуникационных услуг составили 6,016 миллиарда гривень, а доходы от услуг доступа к сети Интернет и передачи данных в 2016 году составили 620 миллионов гривень.

Также Курмаз сообщил, что показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) в 2016 году снизился на 5,3% - до 1,765 миллиарда гривень, а маржа EBITDA уменьшилась на 1 п.п. - до 26,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году "Укртелеком" увеличил чистую прибыль по сравнению с 2014 годом на 3,4% - до 445 миллионов гривень. При этом выручка компании в прошлом году выросла на 9% - до 6,773 миллиарда гривень.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 миллионов абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного Интернета более 1,6 миллиона клиентов.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).