"Укрзализныця" запустила второй поезд с вагонами-трасформерами

Акционерная компания "Укрзализныця" запустила второй поезд с вагонами, оснащенными трансформируемой мебелью, на маршруте Киев - Ивано-Франковск.

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Как сообщила пресс-служба компании, поезд начнет курсировать между городами с 24 февраля.

"Благодаря такому типу подвижного состава поезд может перевозить пассажиров и с местами для сидения, и со спальными местами. В Ивано-Франковск поезд будет курсировать в категории "Интерсити", обратно трансформироваться в "Ночной экспресс", - отметили в компании.

Так поезд "Интерсити" №749/750 Киев - Ивано-Франковск будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 14:12 и прибывать в Ивано-Франковск в 22:58. В обратном направлении "Ночной экспресс" №149/150 будет отправляться из Ивано-Франковска в 23:58 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 9:04.

В компании отметили, что при переходе на летнее время графики движения поездов с вагонами-трансформерами будут пересмотрены для уменьшения времени в пути.

Как сообщал УНИАН, первый поезд с вагонами-трансформерами был запущен между Киевом и Ивано-Франковском 17 января.