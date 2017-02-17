В Евросоюзе продолжают расти продажи автомобилей, лидер - Volkswagen

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличились на 10,2% – до 1,17 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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При этом с учетом Исландии, Норвегии и Швейцарии уровень продаж автомобилей вырос на 10,1% – до 1,2 млн штук.

Согласно данным ассоциации, все основные рынки показали рост. В частности, в Испании объем продаж вырос на 10,7%, Франции - на 10,6%, Германии - 10,5%, Италии - на 10,1% и Великобритании - на 2,9%.

Среди автомобильных брендов лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в январе 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года не изменилась, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 10,3% – до 281,8 тыс. автомобилей. При этом почти все из входящих в концерн брендов показали рост продаж: Volkswagen - 10,8%, Audi – на 2,7%, Skoda – на 11,4%, Seat – на 25,9%, а Porsche - на 7,1%.

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Главный конкурент Volkswagen, автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, снова вышел на второе место и увеличил в январе продажи на 6,8% – до 199,9 тыс. единиц, а доля компании сократилась до 10,3% с 10,6%.

Концерн Renault Group, занимающий третье место на европейском авторынке и объединяющий бренды Renault и Dacia, также увеличил продажи за отчетный период – на 10,4%, до 106,3 тыс. авто, доля компании увеличилась до 9,1%.

Увеличили продажи и компании Ford – на 9,9%, BMW – на 10,4%, FCA – на 15%, Daimler – на 14,6% (в том числе бренд Mercedes – на 15,9% и Smart – на 4,3%), Opel Group – на 5,1%.

Продажи японских автопроизводителей Nissan и Toyota в Европе в январе увеличились на 4,6% и 11,9% соответственно, а Mazda сократила продажи на 9%. Корейские бренды Kia и Hyundai показали рост на 20,5% и 9,2% соответственно.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 6,8% – до 14,6 млн штук.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.