В США стартует производство самой дешевой Tesla (фото)

В штате Калифорния (США) в понедельник начинается производство Tesla Model 3.

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В отличии от предыдущих вариантов, новая Tesla Model 3 рассчитана на серийное производство. Минимальная цена составит $35 тысяч.

Сегодня стартует тестовый режим сборки, полноценный выпуск начнется только в середине лета 2017 года, пишет Прайм.

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Tesla Model 3 была представлена в марте прошлого года, и уже через неделю предзаказ на эту модель составил более 300 тысяч. Первые машины попадут в руки к владельцам только в конце текущего года. Компания планирует произвести в 2018 году около 500 тысяч машин.

Батарея новой модели будет меньше, чем у предшественников - Model S и Model X. На одной подзарядке можно будет проехать около 350 километров.