Президентский авиапарк застраховали на полтора миллиарда

Государственное авиационное предприятие "Украина" Государственного управления делами 3 января по результатам тендера заключило соглашение с Чао "Страховая компания "ПЗУ Украина" о услуги по обязательному страхованию гражданской авиации за 15,35 миллиона гривен. Об этом сообщает издание Наши деньги со ссылкой на "Вестник государственных закупок".

"На текущий год застраховали воздушные судна, членов экипажа и другой авиационный персонал, а также ответственность эксплуатанта за ущерб третьим лицам и перевозчика за ущерб пассажирам, багажу, почте, грузу", - говорится в сообщении.

Речь идет о самолетах А319-115 (UR-ABA), Ан-74ТК-300Д (UR-AWB), Ан-148-100В (UR-UKR) и вертолет Ми-8МТВ-1 (UR-РАО), которые застраховали на общую сумму 1,56 миллиарда гривень.

Дополнительным условием договора относительно самолета UR-ABA является страхование ответственности перед третьими лицами с единым лимитом не менее 500 миллионов долларов по каждому из случаев.

Аналогичные услуги на 2016 год заказывали в Чао "Бусин" за 9,56 миллиона гривен. Причем тогда в перечень судов входил еще один вертолет Ми-8 (UR-РАА), застрахован на наименьшую из сумм – 3,92 миллиона гривен.

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Акционерами "ПЗУ Украина", Чао "Страховая компания "ПЗУ Украина страхование жизни" и крупная польская компания "Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA".

Сейчас с победителем соревновались Чао "Акционерная страховая компания "ИНГО Украина".

Дешевле на 19% предложение упомянутой фирмы "Бусин" и дорогую Чао "Украинский страховой капитал" отклонили за несоответствие требованиям тендерной документации.

Активы "Бусин" составили менее 10% от общей страховой суммы в отношении страхования воздушных судов и 0,5% от общей страховой суммы ответственности перед третьими лицами во время международных полетов. Кроме того, предоставленные ею договоры перестрахования содержали недостатки. Компания жаловалась в АМКУ, однако адмінколегія не удовлетворил жалобу, признав правомерным отклонение.

"Украинский страховой капитал" отклонили из-за несоответствия страховой суммы за вред жизни и здоровью пассажира, арифметические ошибки в расчете страховой суммы на воздушное судно и отсутствие подписи на документе о персональных данных подписанта.