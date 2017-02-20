Предприятия связи за год увеличили доходы до 62 миллиардов

Доходы предприятий отрасли связи Украины, полученные от предоставления услуг, в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились на 10,7% - до 61,911 миллиарда гривень, сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению увеличились на 6,4% – до 33,925 миллиарда гривень.

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За отчетный период доходы операторов мобильной связи выросли на 2,6% – до 34,077 миллиарда гривень, из них 21,028 миллиарда гривень были получены за предоставление услуг населению (снижение на 2,9%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи в 2016 году снизился на 10,5% - до 4,778 миллиарда гривень. Доход от предоставления этих услуг населению вырос на 11% - до 2,845 миллиарда гривень.

Доход предприятий отрасли связи от услуг междугородной и международной телефонной связи за отчетный период сократился на 14,9% - до 1,740 миллиарда гривень, при этом доход от предоставления этих услуг населению увеличился на 3,6% и составил 0,380 миллиарда гривень.

Доходы предприятий от интернет-услуг по результатам 12 месяцев прошлого года увеличились на 48,5% - до 9,102 миллиарда гривень, из них доходы от таких услуг населению составили 6,477 миллиарда гривень (рост на 57,1%).

Объем доходов от услуг почтовой связи вырос на 16,7% и составил 3,998 миллиарда гривень, из них населению было предоставлено услуг на сумму 1,009 миллиарда гривень (рост на 20,8%).

Согласно сообщению Госстата, данные приводятся без учета дохода предприятий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, доходы предприятий отрасли связи Украины, полученные от предоставления услуг, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 6,2% – до 55,896 миллиарда гривень.