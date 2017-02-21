В Украине подорожали полисы "Зеленая карта"

Стоимость страховых полисов "Зеленая карта", которые являются обязательными для выезжающих из Украины за рубеж на автотранспорте, с 18 февраля подорожали в среднем на 3,9%, сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

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Согласно сообщению, страховой полис на 15 дней для выезда из Украины на легковом автомобиле в страны Европы подорожал на 26 гривень – до 697 гривень, полис для выезда в Россию, Беларусь и Молдову – на 19 гривень, до 508 гривень. Стоимость годового полиса в Европу выросла на 228 гривень – до 6102 гривень, в Россию, Беларусь и Молдову – на 91 гривню, до 2439 гривень.

Как сообщал УНИАН, процедура перерасчета (корректировки) страховых платежей происходит в связи с колебанием обменного курса евро более чем на 5% по сравнению с применяемым курсом.

Справка УНИАН. Международная система страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта" функционирует с 1951 года. Основная цель системы – урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны происшествия. В 1998 году Украина стала 40-м членом системы.