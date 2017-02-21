В "Укрзализныце" отказались назвать размер зарплаты Балчуна и членов правления

Согласно ответу компании на запрос УНИАН, "Укрзализныця" не имеет полномочий для предоставления данной информации.

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"Утверждение условий контракта и его заключение относится исключительно к компетенции наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця". Контракты с членами правления подписывает председатель наблюдательного совета или лицо, уполномоченное на такое подписание наблюдательным советом. Председателю и членам правления выплачивается вознаграждение на условиях, предусмотренных контрактами, заключенными с ними. Учитывая вышеизложенное и руководствуясь нормами действующего законодательства Украины, ПАО "Укрзализныця" не имеет полномочий по решению вопросов, указанных в запросе", - говорится в ответе компании.

При этом в ответе подробно изложена структура управления "Укрзализныцей". В частности, отмечается, что высшим органом управления в компании является общее собрание акционеров, функции которого выполняет Кабинет министров Украины.

"К исключительной компетенции общего собрания относится назначение и освобождение от должности председателя правления. Коллегиальным исполнительным органом общества, который осуществляет управление его текущей деятельностью, является правление. Возглавляет правление председатель, который назначается и освобождается от должности вышестоящим органом", - ответили в компании.

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Как сообщал УНИАН, с конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял руководителя "Укрзализныци" Войцеха Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. Дискуссия особо обострилась после передачи "Укрзализныци" из сферы влияния Министерства инфраструктуры под контроль Кабинета министров.

В ходе заседания правительства 25 января между Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом состоялась дискуссия по поводу проблемных вопросов реформирования "Укрзализныци" и ее руководителя Балчуна. В тот же день Омелян передал Гройсману пакет документов, свидетельствующих, как утверждал министр, о неэффективной работе Балчуна, а также собранные министерством факты коррупции на предприятии. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман предложил провести "авторитетный" аудит деятельности Балчуна на должности руководителя "Укрзализныци", по итогам которого принять соответствующие кадровые решения.

Кроме того, Омелян неоднократно обвинял Балчуна в выступлениях на концертах в составе группы Chemia в период, когда он "должен был заниматься своими прямыми обязанностями как глава железной дороги". Он отметил, что после избрания Балчуна на должность главы "Укрзализныци" была достигнута договоренность о прекращении концертной деятельности на период работы в госкомпании. Однако сам Балчун заявил, что не собирается отменять концерты своей рок-группы и будет и дальше совмещать эту деятельность с работой в госкомпании.