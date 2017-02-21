В Киеве запустят новый автобусный маршрут

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" запустит новый автобусный маршрут на постоянной основе с 23 февраля 2017 года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Левченко на своей странице в Facebook.

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«С 23 февраля в Киеве появится автобусный маршрут № 118, который будет курсировать от ст. м. Черниговская до ст. м. Политехнический институт», - написал он.

Левченко отметил, что на маршруте будут работать 10 новых низкопольных автобусов МАЗ с интервалом движения 10-11 мин. в час пик.

«Все автобусы оборудованы современной системой кондиционирования. Также, в соответствии с нормами действующего законодательства, их экологическое состояние соответствует Стандарту EURО-5», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее коммунальное предприятие "Киевпасстранс" запустило три ночных маршрута наземного общественного транспорта с 23 ч. до 6 ч.: №91H «Железнодорожный вокзал Центральный - ул. Милославская», №92H «Железнодорожный вокзал Южный - ул. Свободы», №93H «Станция метро «Площадь Льва Толстого» - ул. Чернобыльская» и автобусного маршрута: № 137 «Железнодорожный вокзал Центральный - станция метро «Харьковская».