В Мининфраструктуре сообщили, какая зарплата у Омеляна

Суммарная заработная плата Владимира Омеляна на посту министра инфраструктуры, который он занимает с апреля 2016 года, составила 232,7 тысячи гривень.

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

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Согласно сообщению, в частности, с апреля по август месячная зарплата министра в среднем составляла порядка 21 тысячи гривень, а с сентября по декабрь - 29 тысяч гривень. Кроме того, за последний квартал прошлого года Омеляну была начислена премия в размере 32 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Омелян был назначен министром 14 апреля 2016 года, после обновления состава правительства. С декабря 2014 года Омелян занимал должность заместителя главы Мининфраструктуры - руководителя аппарата, а до этого был руководителем Службы министра Кабинета министров Украины.

Занимавший до Омеляна пост министра Андрей Пивоварский неоднократно заявлял о необходимости повышения зарплат в министерстве. Одной из причин своей отставки Пивоварский называл отсутствие прогресса с повышением зарплат. В 2015 году оклад Пивоварского на посту министра составил 76 тысяч гривень.