Одна из крупнейших авиастроительных компаний мира Airbus значительно сократила прибыль

Чистая прибыль французской самолетостроительной корпорации Airbus сократилась в 2016 году на 63% — до €995 млн. Об этом говорится в финансовом отчете компании, сообщает RNS.

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Снижение чистой прибыли компании произошло из-за срывов поставок военно-транспортных самолетов A400M.

«Мы выполнили все наши обещания, данные год назад, и достигли поставленных целей, за исключением A400M, так как нам пришлось понести значительные убытки на €2,2 млрд», — сказал глава компании Том Эндерс.

Выручка Airbus составила в 2016 году €66,58 млрд, что на 3% больше показателя аналогичного периода 2015 года (€64,45 млрд).

Показатель EBIT (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) составил в 2016 году €2,26 млрд против €4,06 млрд годом ранее. Таким образом, показатель сократился на 44%.

Airbus — одна из крупнейших авиастроительных компаний мира. Основана в 1970 году. Капитализация Airbus составляет €51,97 млрд.