Дороги до границ со Словакией, Румынией и Польшей снова блокируют (фото, видео)

Владельцы авто с иностранной регистрацией снова блокируют дороги, которые ведут к границам со Словакией, Румынией и Польшей. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

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"Чопский пограничный отряд информирует, что сегодня в 09.30 началась акция блокирования подъездной дороги к пункту пропуска "Ужгород". На данный момент в акции участвуют около 50 человек и 30 автомобилей, которые находятся на расстоянии до одного километра от грузового терминала пункта пропуска", – говорится в сообщении.

Также в среду с утра началась акция блокировки автодороги Черновцы-Порубное неподалеку от границы с Румынией, в ней принимают участие около 50 человек и 20 автомобилей.

"В населенном пункте Стерче, который примерно за два километра от пункта пропуска "Порубное", люди активно двигаются по пешеходному переходу, тем самым блокируя движение автотранспорта", — отмечают в сообщении.

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Позднее в Госпогранслужбе сообщили, что акция протеста также началась на украинско-польском участке.

«Сообщаем, что перед пунктом пропуска «Шегини» на украинско-польском участке государственной границы проходит акция протеста. Протестующие проводят свою акцию на пешеходном переходе в пятидесяти метрах от пункта пропуска, что вызывает некоторые трудности для свободного проезда транспортных средств. Для локализации ситуации на месте находятся представители Национальной полиции», - отметили в ведомстве.

Госпогранслужба обращается к гражданам учесть эту информацию при планировании поездок с последующим пересечением границы.