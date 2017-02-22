"Укрзализныця" хочет закупить 4 скоростных поезда и запустить новые маршруты

Акционерная компания "Укрзализныця" в 2017 году планирует расширить сеть скоростных маршрутов, а также закупить 4 новых скоростных поезда.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Войцех Балчун.

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"Планируем развивать сеть скоростного движения, внедрять новые маршруты и увеличить интенсивность движения на уже существующих. Так, в 2017 году должны приобрести 4 межрегиональных скоростных поезда локомотивной тяги в вагонной комплектации", - написал он.

По словам Балчуна, будет увеличена частота поездов в направлении Киев - Львов по новому маршруту через Винницу - Хмельницкий - Тернополь, также в направлении Киев - Харьков и Киев - Днепр - Запорожье (или Красноармейск). Кроме того, в летний период будут курсировать скоростные поезда Одесса - Днепр, Одесса - Львов и удлинен маршрут поезда Киев - Запорожье до Мелитополя.

Как сообщал УНИАН, с 23 декабря 2016 года "Укрзализныця" запустила скоростной поезд категории "Интерсити+" по маршруту Киев - Львов - Перемышль (Польша).

На данном маршруте задействован электропоезд производства южнокорейской Hyundai Rotem, который курсирует ежедневно и преодолевает расстояние от столицы Украины до Перемышля за 7 часов.