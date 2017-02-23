Глава японской компании Nissan покидает свой пост

Исполнительный директор японского автопроизводителя Nissan Motor Карлос Гон покинет свой пост, его заменит топ-менеджер компании Хирото Саикава, сообщает Прайм со ссылкой на официальный сайт производителя.

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"Взяв недавно на себя новые обязанности в Mitsubishi Motors и приняв во внимание предстоящее общее собрание акционеров Nissan, я решил, что настало время для того, чтобы Хирото Саикава сменил меня на посту исполнительного директора Nissan", - приводятся в заявлении компании слова Гона.

Саикава приступит к исполнению своих обязанностей на посту главы компании 1 апреля.

Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan. Штат компании (по данным на конец сентября 2016 года) насчитывает около 247,5 тысячи человек.