Глава японской компании Nissan покидает свой пост
Исполнительный директор японского автопроизводителя Nissan Motor Карлос Гон покинет свой пост.
Исполнительный директор японского автопроизводителя Nissan Motor Карлос Гон покинет свой пост, его заменит топ-менеджер компании Хирото Саикава, сообщает Прайм со ссылкой на официальный сайт производителя.
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"Взяв недавно на себя новые обязанности в Mitsubishi Motors и приняв во внимание предстоящее общее собрание акционеров Nissan, я решил, что настало время для того, чтобы Хирото Саикава сменил меня на посту исполнительного директора Nissan", - приводятся в заявлении компании слова Гона.
Саикава приступит к исполнению своих обязанностей на посту главы компании 1 апреля.
Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan. Штат компании (по данным на конец сентября 2016 года) насчитывает около 247,5 тысячи человек.