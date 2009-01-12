В Киеве проезд в метро подешевеет на 30 коп., в наземном транспорте - на 50 коп.

Тарифы на проезд в столичном метро будут снижены на 30 коп., в наземном транспорте – на 50 коп.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принято в ходе расширенного заседания Антимонопольного комитета Украины при участии мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, он в выходные дни встречался с и.о. председателя АМК Александром МЕЛЬНИЧЕНКО, в результате чего была достигнута договоренность о снижении тарифов.

Как отметил первый заместитель главы АМК Юрий КРАВЧЕНКО, стоимость проезда в коммунальном наземном транспорте будет снижена до 1 грн. 50 коп., в метро – до 1 грн. 70 коп.

По его словам, при пересмотре тарифов были учтены замечания АМК.

На заседании также принято решение о закрытии дела относительно экономической обоснованности тарифов КП «Киевпасстранс» и КП «Киевский метрополитен».

Со своей стороны А.МЕЛЬНИЧЕНКО высказал пожелание, что соответствующее решение о снижении тарифов будет принято на ближайшем заседании Киевсовета, 22 января.

«Никаких проблем не будет», - сказал в ответ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как отмечалось на заседании, 23 января должны вступить в силу новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте Киева.

Напомним, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 году в 3-4 раза.

11 декабря Антимонопольный комитет Украины принял решение возбудить дело о незаконности повышения тарифов на проезд в киевском электротранспорте относительно Киевской городской государственной администрации, Киевского метрополитена и "Киевпасстранса".

Мэр столицы тогда заявил, что считает данное решение АМК популизмом.

16 декабря Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» на протяжении 10 дней пересмотреть тарифы на проезд в коммунальном транспорте в сторону снижения.

Как сообщил и.о. председателя АМК, «мы видим в действиях КГГА, «Киевпасстранса» и «Киевского метрополитена» признаки нарушения конкурентного законодательства. Мы будем предлагать им пересмотреть уровень тарифов в сторону уменьшения».