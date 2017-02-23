Tesla снова понесла убытки – надеется на новую модель электромобиля

Несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков, американская компания-производитель электромобилей Tesla в четвертом квартале 2016 года понесла убытки в объеме свыше 121 миллиона долларов США.

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Эти цифры приводятся в квартальной отчетности компании, сообщает «Немецкая волна».

Оптимизм обозревателей рынка объяснялся тем, что в предыдущем квартале компания впервые за последние три года показала прибыль в размере 22 миллиона долларов, однако четвертый квартал оказался для компании убыточным. Впрочем, выручка компании в четвертом квартале составила 2,28 миллиарда долларов, что на 88 процентов больше, чем за аналогичный период 2015 года (1,22 миллиарда долларов).

Tesla рассчитывает улучшить свои финансовые показатели запуском новой модели электромобиля - Model 3, производство которого должно начаться в июле 2017 года. Эта модель, которая была представлена еще в марте 2016 года, будет значительно доступнее для потребителей и будет стоить около 35 тысяч долларов.

Как заявил основатель Tesla Илон Маск, после запуска в 2017 году планируется производство пяти тысяч единиц Model 3 еженедельно, а в следующем году производство планируют увеличить до 10 тысяч автомобилей в неделю, сообщает агентство AP.

Tesla рассчитывает продать от 47 до 50 тысяч автомобилей моделей Model 3 и Model X в течение первой половины 2017 года - на 71 процент больше, чем за аналогичный период в прошлом году.