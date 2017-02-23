Украинский самолет Ан-178 протестировали на "грузовую выдержку" (фото)
В рамках программы наземных испытаний транспортного самолета Ан−178 было проведено испытание по загрузке−разгрузке авиационных грузовых контейнеров и паллет.
Результаты проведенных испытаний подтвердили заявленные возможности самолета по загрузке−разгрузке, размещению и креплению авиационных грузовых контейнеров и паллет в грузовой кабине самолета, сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".
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На сегодня самолет Ан−178 совершил 115 полетов общей продолжительностью свыше 194 часа, учитывая предыдущий этап летных испытаний на больших углах атаки.
Справка УНИАН. Ан-178 был разработан на базе пассажирского самолета Ан-158. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры 1С. Самолет предназначен для замены транспортного самолета Ан-12.