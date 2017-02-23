"Укрпочта" повышает тарифы в среднем на 50%

Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" намерено повысить тарифы на свои услуги в среднем на 50% по решению Нацкомиссии по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

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Как отмечается в сообщении регулятора, размещенном на ведомственном сайте, решение было принято в рамках выполнения закона «О почтовой связи» еще 10 февраля и сейчас проходит регистрацию в Министерстве юстиции.

«Проект изменений предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи предполагает рост тарифов на пересылку письменной корреспонденции в пределах Украины. В частности, тарифы на пересылку простых почтовых карточек, писем, бандеролей, рекомендованных писем вырастет на 59,6%, пересылка посылок - на 22%. Уровень повышения тарифов в среднем составит 49,4%», - говорится в сообщении НКРСИ.

Как отмечается, решение вступит в силу после официальной публикации.

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Справка УНИАН. «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.

В 2015 году «Укрпочта» получила 53 млн грн прибыли – лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 млн грн убытков.

Чистый доход предприятия в 2016 году составил 4,4 млрд грн. К 2021 году «Укрпочта» планирует нарастить чистый доход до 13 млрд грн.