25 лет космической деятельности: Украина помогла запустить 140 ракет-носителей

Украина за 25 лет участвовала в создании и запуске 140 ракет-носителей по заказу 25 стран. Об этом говорится в отчете Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), приуроченном к 25-летию работы агентства.

Согласно сообщению агентства, с 1992 по 2016 год ракеты с украинскими компонентами стартовали с 6 космодромов и вывели в космос 370 космических аппаратов.

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В частности, за этот период были запущены 22 ракеты-носителя (РН) "Днепр", 20 РН "Зенит-2", 36 РН "Зенит-3SL", 10 РН "Зенит-3SLБ", 6 РН "Антарес", 13 РН "Циклон-2", 25 РН "Циклон-3" и 8 ракет-носителей "Вега", созданные Украиной или при участии украинских предприятий.

Также за время независимости Украины были созданы 27 космических аппаратов.

Кроме того, представители агентства отметили, что Государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар" за этот период изготовило приборы систем управления для 263 РН "Союз", 179 РН "Протон", 66 РН "Зенит", 46 РН "Молния". Публичное акционерное общество "Хартрон", по данным агентства, обеспечило системами управления 38 РН "Циклон", 28 РН "Рокот", 22 РН "Днепр", 3 РН "Стрела", 29 космических аппаратов различного назначения и базовый модуль "Заря" МКС.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство работает над формированием долгосрочной стратегии развития космической отрасли страны. По его словам, Украина имеет достаточно высокий потенциал по развитию космической отрасли, который в предыдущие годы часто умышленно не использовался.

Согласно госбюджету на 2017 год, Государственному космическому агентству Украины выделено 2,9 миллиарда гривень, тогда как в 2016 году общее финансирование ГКАУ составило 3,4 миллиарда гривень, из которых на выплату долгов предусматривалось более 1,8 миллиарда гривень.