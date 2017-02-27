Китай разрабатывает новую ракету-носитель

Уже к концу 2018 года в Китае будет представлена ракета-носитель для коммерческих спутников нового поколения, сообщает Росбалт со ссылкой на China Daily.

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Как заявил руководитель проекта Ли Тунъюя из академии ракет-носителей (CALT), "Чанчжэн-8" (CZ-8) будет обладать средней грузоподъемностью, двухметровыми (в диаметре) твердотопливными ускорителями и совместит в себе технологии своих предшественников "Чанчжэн-7" и "Чанчжэн-3А".

CZ-8 будет иметь блочную конструкцию и оснащаться двигателями, которые используются в CZ-5 и CZ-7. Центральная ступень ракеты будет основана на CZ-7 и CZ-3A.

Новая ракета-носитель будет способна выводить на гелиосинхронную орбиту до 4,5 тонны груза, или около 2,5 тонны на геосинхронную переходную орбиту. Предполагается, что новинка позволит существенно снизить расходы на запуск спутников.

Разработка ракеты может занять до трех лет, но при благополучном стечении обстоятельств тестовый запуск планируется осуществить к концу 2018 года.

Китай активно развивает национальную программу спутникостроения, занимаясь постоянным усовершенствованием технологий для запуска космических аппаратов в космос. Так, к 2020 году в стране намерены окончательно укомплектовать спутниками свою национальную систему глобального позиционирования. Ожидается, что в состав системы BeiDou войдут 35 спутников, которые будут способны обеспечивать навигацию по всему миру.