Берлинский эксперимент: начато тестирование экоавтобусов нового поколения - на сжатом газе

Столица Германии поставила перед собой амбициозную цель: свести к нулю выбросы углекислого газа в городском хозяйстве к 2050 году. Одна из составных частей этого плана - электрификация городского транспорта, пишет DW.

Пока автобусы с электрическими двигателями не готовы к широкому внедрению (одной зарядки аккумулятора хватает лишь на 18 километров пути), в Берлине тестируют экоавтобусы нового поколения на сжатом природном газе - в качестве технологии переходного периода.

На вид - самый обычный городской автобус в фирменных, ярко-желтых тонах BVG, берлинского городского транспортного предприятия, в ведении которого находятся наземный транспорт и метро. На деле - передовая экологичная технология в действии.

Читайте такжеВ "Киевавтодоре" рассказали о планах по капитальному ремонту столичных дорог летом 2017 годаНовенький 12-метровый городской автобус марки Citaro NGT от компании Daimler - первая из четырех моделей автобусов на сжатом газе, которые пройдут испытания на улицах Берлина в ближайшие месяцы. Каждая модель - их бесплатно предоставляют немецкие компании Daimler и MAN, а также шведская Scania и польская Solaris - будет работать на городском маршруте номер 140 ровно по две недели.

Цель эксперимента - проверить конкурентоспособность новейших городских автобусов на сжатом газе в сравнении с классическими дизельными моделями. Основные критерии - уровень шума, техническая надежность, пробег на одной заправке. Каждый день в столице Германии на маршруты выходят порядка 1150 городских автобусов, потребляют в общей сложности порядка 138 тысяч литров дизельного топлива в день, или 50,3 миллионов литров в год. Немалый потенциал для сокращения уровня шума и вредных выбросов в масштабах большого города.

Несколько лет назад в Берлине - как и в некоторых других городах Европы - уже экспериментировали с автобусами на газе, но не на сжатом, а на сжиженном. Результаты не устроили транспортников. Во-первых, водители жаловались на то, что автобусы на газе ускоряются гораздо медленнее аналогичных дизельных моделей.

А во-вторых, на одну заправку автобуса сжиженным газом уходило целых 20 минут, что непозволительно много. Новым моделям нужно на заправку семь минут - гораздо меньше по сравнению с моделями-предшественниками, но все равно дольше по сравнению с дизельными двигателями.

Заменить все дизельные автобусы электрическими в данный момент, как уже говорилось, нельзя. На одном городском маршруте сейчас работают четыре автобуса с электрическими двигателями - протяженность маршрута семь километров, и автобусы заряжают аккумуляторы на конечных остановках.

В автобусных двигателях на сжатом газе используется биогаз, вырабатываемый на одном из предприятий недалеко от Берлина - из свиного навоза и биологических отходов.

Водитель экспериментального автобуса Дирк Буро (Dirk Buro) вполне доволен машиной. По его словам, различия касаются только шума - газовый двигатель тише: "В остальном все точно также, как у классического дизельного автобуса". Простой водитель простого берлинского автобуса - пример экологической сознательности. Как отмечает Буро, "наши автобусы проезжают тысячи километров в день, и поэтому экологичные двигатели очень важны".

Каждый день на улицы Берлина выходят около 1150 автобусов, причем многие городские маршруты обслуживаются круглые сутки. Дизельный автобус заправляется раз в день и может проезжать без дозаправки до 400 километров. Если нынешний эксперимент будет признан удачным, BVG рассмотрит возможность перевода одного городского автопарка на автобусы с газовыми двигателями - порядка 150 машин.

Берлин - один из 29 городов Германии, в атмосферном воздухе которого периодически фиксируется превышение ПДК по мелкой пыли. Европейский Союз даже пригрозил городским властям штрафными санкциями в том случае, если качество воздуха не будет улучшено. А дизельные двигатели - один из основных источников мелкой пыли в мегаполисах. Поэтому сокращение числа автобусов с такими моторами позволит заметно улучшить качество воздуха в немецкой столице.