«Укрзализныця» будет мониторить продажу билетов

С целью оперативного отслеживания пассажиропотоков и оптимального планирования подвижного состава при Главном пассажирском управлении «Укрзализныци» создадут аналитический центр мониторинга и организации продажи билетов (оперативно-технический отдел) с учетом развития информационно-управленческих технологий на базе системы “Экспресс УЗ”. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и связи.

По ее данным, соответствующее решение приняли участники совещания по вопросу тарифной политики «Укрзализныци» на 2009 год 10 января под председательством Министра транспорта и связи Иосифа Винского. В заседании также приняли участие заместители министра Владимир Бадагов и Екатерина Фоменко, директор Департамента железнодорожного транспорта Михаил Макаренко, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил Костюка и начальник Главного финансово-экономического Управления «Укрзализныци» Тамара Рябчун.