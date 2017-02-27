Киевский метрополитен скоро прекратит продажу жетонов

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" до конца 2017 года откажется от использования жетонов для оплаты проезда и в ближайшее время прекратит их продажу через кассы.

Читайте такжеРасходы Киевского метрополитена на электроэнергию вырастут почти в 3 раза

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Facebook.

"Мы переформатируем кассы на работу с карточками, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. Скоро в кассах их уже не будет", - сообщили представители столичной подземки.

Также представители предприятия дополнили, что для разовых поездок стоит пользоваться карточкой, пополненной на необходимое число поездок.

Как сообщал УНИАН, ранее в метрополитене сообщили о сокращении количества турникетов для прохода пассажиров по жетонам.